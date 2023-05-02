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Улицу Чемпионов в Екатеринбурге перекрыли до конца мая
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 10 мая, в Екатеринбурге закрывается движение транспорта по улице Чемпионов. Речь идет об участке от улицы Лучистой до дома №1 на Чемпионов.
Перекрытие связано с ремонтом улично-дорожной сети. Ограничения будут действовать до 31 мая.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с ремонтом улично-дорожной сети. Ограничения будут действовать до 31 мая.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
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