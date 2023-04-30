Ночные заморозки ожидаются в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области ожидаются ночные заморозки. Предупреждение об этом появилось на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, в ночь на 10 мая местами в регионе возможны заморозки до -5°С. Ночью 11 и 12 мая ожидаются заморозки до -3°С.Кроме того, 9 и 10 мая в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале).