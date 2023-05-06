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В Свердловской области до 15 мая продлили запрет на охоту
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области из-за сложной пожарной обстановки запрет на охоту продлили до 15 мая. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Сезон весенней охоты приостановили в области еще 27 апреля, чтобы ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение лесных пожаров.
Согласно документу, на всей территории области приостановлены выдача разрешений, любительская и спортивная охота, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, другие виды охоты на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения.
Напомним, что сегодня в регионе действуют 65 пожаров на площади 77 406 гектаров.
Сезон весенней охоты приостановили в области еще 27 апреля, чтобы ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение лесных пожаров.
Согласно документу, на всей территории области приостановлены выдача разрешений, любительская и спортивная охота, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, другие виды охоты на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения.
Напомним, что сегодня в регионе действуют 65 пожаров на площади 77 406 гектаров.
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