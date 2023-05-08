В Свердловской области не намерены отменять парад Победы из-за пожаров

– сообщает телеграм-канал «Не для протокола».

«Екатеринбург – столица военного округа. В отличие от других субъектов, здесь мероприятие полностью организует министерство обороны, администрация города лишь предоставляет трибуны для зрителей, региональное правительство к организации отношения не имеет»,