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В Свердловской области не намерены отменять парад Победы из-за пожаров
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области не будут отменять парад Победы из-за пожаров в регионе. По словам губернатора проведение мероприятия никак не скажется на тушении пожаров.
Ранее стало известно, что в Кургане из-за пожаров отменили парад. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.
«Екатеринбург – столица военного округа. В отличие от других субъектов, здесь мероприятие полностью организует министерство обороны, администрация города лишь предоставляет трибуны для зрителей, региональное правительство к организации отношения не имеет»,
– сообщает телеграм-канал «Не для протокола».
Ранее стало известно, что в Кургане из-за пожаров отменили парад. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.
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