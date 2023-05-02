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Молодая уралочка стала 10-миллионным пассажиром «Ласточки»
Общество
Фото: Владислав Постников
Студентка Челябинского государственного университета собралась День Победы отпраздновать с родителями, которые живут в Нижнем Тагиле. Чтобы приехать к ним, она приобрела билет на «Ласточку». А на вокзале в Екатеринбурге выяснилось, что девушка стала 10-миллионным пассажиром этого скоростного электропоезда с «птичьим» названием.
Отчёт количества пассажиров «Ласточки» ведётся с 5 ноября 2015 года, то есть с самого первого рейса. Благодаря автоматизированной системе управления отслеживать пассажиропоток получается без особых сложностей, — поясняет издание «Гудок». И едва Дарья Громозова оплатила поездку, тут же стало известно, что именно её можно поздравить с тем, что она — юбилейный пассажир.
Поздравили молодую уралочку замначальника Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами власти Алексей Гребенкин и генеральный директор АО «Свердловская пригородная компания» Павел Кутловский. Девушке вручили сертификат на бесплатный проезд на «Ласточке» до конца 2023 года, сертификат на поездки на ретропоезде «Уральский экспресс» и памятные сувениры от Свердловской магистрали.
Как уточняет «Гудок», «Ласточка» ходит по 37 маршрутам. Средний пассажиропоток в них составляет около 7 тысяч человек в сутки. «Юбилейных» пассажиров отмечали и прежде. Так, например, в 2020 году жительницу Нижнего Тагила поздравили с тем, что она стала 6-миллионным пассажиром. Но первый «круглый» юбиляр проехался на «Ласточке» на этой неделе.
Отчёт количества пассажиров «Ласточки» ведётся с 5 ноября 2015 года, то есть с самого первого рейса. Благодаря автоматизированной системе управления отслеживать пассажиропоток получается без особых сложностей, — поясняет издание «Гудок». И едва Дарья Громозова оплатила поездку, тут же стало известно, что именно её можно поздравить с тем, что она — юбилейный пассажир.
Поздравили молодую уралочку замначальника Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами власти Алексей Гребенкин и генеральный директор АО «Свердловская пригородная компания» Павел Кутловский. Девушке вручили сертификат на бесплатный проезд на «Ласточке» до конца 2023 года, сертификат на поездки на ретропоезде «Уральский экспресс» и памятные сувениры от Свердловской магистрали.
Как уточняет «Гудок», «Ласточка» ходит по 37 маршрутам. Средний пассажиропоток в них составляет около 7 тысяч человек в сутки. «Юбилейных» пассажиров отмечали и прежде. Так, например, в 2020 году жительницу Нижнего Тагила поздравили с тем, что она стала 6-миллионным пассажиром. Но первый «круглый» юбиляр проехался на «Ласточке» на этой неделе.
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