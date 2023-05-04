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Свердловчан ждут ветреные и дождливые выходные
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных ожидается похолодание. В субботу днем температура воздуха будет еще в районе 24°С, но уже в воскресенье опустится до +13…+15°С. Также ожидаются дожди, грозы и ветер.
В субботу, 5 мая, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 7…12°С, на севере до 2°С. Днем 21…26°С, на севере до 16°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 10…12°С, днем 23…25°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 6 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 9…14°С, на севере до 4°С. Днем 13…18°С, на юго-востоке до 23°С, на крайнем востоке до 28°С. Ветер ночью южный, днем западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 17 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 9…11°С, днем 15…17°С. Ветер ночью южный, днем западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 5 мая, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 7…12°С, на севере до 2°С. Днем 21…26°С, на севере до 16°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 10…12°С, днем 23…25°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 6 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 9…14°С, на севере до 4°С. Днем 13…18°С, на юго-востоке до 23°С, на крайнем востоке до 28°С. Ветер ночью южный, днем западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 17 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 9…11°С, днем 15…17°С. Ветер ночью южный, днем западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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В Свердловской области ожидается похолодание к концу недели
27 апреля 2023
27 апреля 2023