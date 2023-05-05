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Центральные улицы Екатеринбурга перекроют 8 и 9 мая
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурге 8 и 9 мая будет закрыто движение транспорта. Об этом предупредили в ГИБДД.
На время торжественного возложения венков к памятнику маршалу Жукову с 09.45 до 11.15 8 мая будут перекрыты:
- нечетная сторона проспекта Ленина – от Восточной до Луначарского;
- улица Бажова – от Первомайской до Малышева;
- улица Кузнечная – Первомайской до Бажова.
С День Победы, 9 мая, с 06.00 до окончания праздничных мероприятий закроют движение транспорта:
– по проспекту Ленина – от Московской до Карла Либкнехта;
– по улице 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;
– по Бориса Ельцина – от 8 Марта до Челюскинцев;
– по Толмачёва – от Ленина до Николая Никонова;
– по Пушкина – от Малышева до Ленина;
– по Маршала Жукова – от Челюскинцев до Ленина, но с пропуском общественного транспорта для его накопления у театра драмы к 21:00.
Кроме того, 9 мая с 19.00 до окончания праздничных мероприятий перекроют:
– улицу 8 Марта – от Куйбышева до Малышева;
– Карла Либкнехта – от Шевченко до Малышева;
– Малышева – от Розы Люксембург до Московской;
– Радищева – от Московской до 8 Марта.
Госавтоинспекция призывают екатеринбуржцев быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
На время торжественного возложения венков к памятнику маршалу Жукову с 09.45 до 11.15 8 мая будут перекрыты:
- нечетная сторона проспекта Ленина – от Восточной до Луначарского;
- улица Бажова – от Первомайской до Малышева;
- улица Кузнечная – Первомайской до Бажова.
С День Победы, 9 мая, с 06.00 до окончания праздничных мероприятий закроют движение транспорта:
– по проспекту Ленина – от Московской до Карла Либкнехта;
– по улице 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;
– по Бориса Ельцина – от 8 Марта до Челюскинцев;
– по Толмачёва – от Ленина до Николая Никонова;
– по Пушкина – от Малышева до Ленина;
– по Маршала Жукова – от Челюскинцев до Ленина, но с пропуском общественного транспорта для его накопления у театра драмы к 21:00.
Кроме того, 9 мая с 19.00 до окончания праздничных мероприятий перекроют:
– улицу 8 Марта – от Куйбышева до Малышева;
– Карла Либкнехта – от Шевченко до Малышева;
– Малышева – от Розы Люксембург до Московской;
– Радищева – от Московской до 8 Марта.
Госавтоинспекция призывают екатеринбуржцев быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
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