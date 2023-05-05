Центральные улицы Екатеринбурга перекроют 8 и 9 мая

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурге 8 и 9 мая будет закрыто движение транспорта. Об этом предупредили в ГИБДД.На время торжественного возложения венков к памятнику маршалу Жукову с 09.45 до 11.15 8 мая будут перекрыты:- нечетная сторона проспекта Ленина – от Восточной до Луначарского;- улица Бажова – от Первомайской до Малышева;- улица Кузнечная – Первомайской до Бажова.С День Победы, 9 мая, с 06.00 до окончания праздничных мероприятий закроют движение транспорта:– по проспекту Ленина – от Московской до Карла Либкнехта;– по улице 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;– по Бориса Ельцина – от 8 Марта до Челюскинцев;– по Толмачёва – от Ленина до Николая Никонова;– по Пушкина – от Малышева до Ленина;– по Маршала Жукова – от Челюскинцев до Ленина, но с пропуском общественного транспорта для его накопления у театра драмы к 21:00.Кроме того, 9 мая с 19.00 до окончания праздничных мероприятий перекроют:– улицу 8 Марта – от Куйбышева до Малышева;– Карла Либкнехта – от Шевченко до Малышева;– Малышева – от Розы Люксембург до Московской;– Радищева – от Московской до 8 Марта.Госавтоинспекция призывают екатеринбуржцев быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.