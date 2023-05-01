Мужчины постригли подростка с длинными волосами в автобусе в Екатеринбурге

– заявил Мороков изданию «Подъем».

«Обращений не было. Насколько я понимаю, остригаемый подросток был не против этих процедур, и тот, кто это проводил, весьма профессионально это делал. Я помню ещё в 90-е, когда ситуация с бритыми висками была и определённые группы ходили что-то делали, — это не та история»,