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Мужчины постригли подростка с длинными волосами в автобусе в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В автобусе №24 в Екатеринбурге пассажиры сняли на видео странную сцену. Мужчины побрили молодого человека с длинными волосами. Видео опубликовано в телеграм-канале «Бандитский центр».
Очевидцы сообщают, что трое мужчин прямо в автобусе отрезали волосы парню. На видео не попали спор или драка, но пассажиры предполагают, что мужчинам, скорее всего, не понравилась длина волос подростка.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что информация по данному факту зарегистрирована в территориальном ОВД, проводится проверка. Однако уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ничего страшного в этом инциденте не увидел.
Отметим, что ранее детский омбудсмен публично утверждал, что «ужаса ужасного» нет и в спецшколе №124 в Екатеринбурге, где издевались над детьми, используя в том числе сексуализированное насилие.
Вчера состоялось первое заседание суда по вопросу нахождения мальчика, подвергшегося насилию, в этой спецшколе. «Вечерним ведомостям» стало известно, что Мороков на заседании суда встал не на сторону ребенка, а заявил, что мальчика, ставшего изгоем после того как директриса публично подняла ребенка перед многими другими воспитанниками и задала вопрос: «Почему ты не мог ему откусить?», нужно вернуть в спецшколу.
Очевидцы сообщают, что трое мужчин прямо в автобусе отрезали волосы парню. На видео не попали спор или драка, но пассажиры предполагают, что мужчинам, скорее всего, не понравилась длина волос подростка.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что информация по данному факту зарегистрирована в территориальном ОВД, проводится проверка. Однако уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ничего страшного в этом инциденте не увидел.
«Обращений не было. Насколько я понимаю, остригаемый подросток был не против этих процедур, и тот, кто это проводил, весьма профессионально это делал. Я помню ещё в 90-е, когда ситуация с бритыми висками была и определённые группы ходили что-то делали, — это не та история»,
– заявил Мороков изданию «Подъем».
Отметим, что ранее детский омбудсмен публично утверждал, что «ужаса ужасного» нет и в спецшколе №124 в Екатеринбурге, где издевались над детьми, используя в том числе сексуализированное насилие.
Вчера состоялось первое заседание суда по вопросу нахождения мальчика, подвергшегося насилию, в этой спецшколе. «Вечерним ведомостям» стало известно, что Мороков на заседании суда встал не на сторону ребенка, а заявил, что мальчика, ставшего изгоем после того как директриса публично подняла ребенка перед многими другими воспитанниками и задала вопрос: «Почему ты не мог ему откусить?», нужно вернуть в спецшколу.
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