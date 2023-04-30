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Хвостатого «Бандита» из Заречного екатеринбургские ветврачи сшивают по лоскутам
Общество
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Про кота из Заречного, которого в начале апреля привезли в крайне тяжёлом состоянии в Екатеринбург, «Вечерние Ведомости» уже писали. Бандит, получивший такую кличку за злючий характер, каким-то образом получил огромную открытую рану на шее. Ему требовалась пластическая операция.
Как стало известно, за прошедший месяц состояние кота (ко всему прочему, больного инфекционно-вирусным перитонитом) удалось стабилизировать. Сразу после этого в клинике доктора Тебенькова ему начали делать операции. И сейчас Бандит напоминает монстра Франкенштейна: у него взята кожа с целого участка, чтобы прикрыть гноившуюся рану. Тело кота покрыто шрамами и заплатками. Но он — при помощи ветврачей — борется за жизнь и шансы на выздоровление у него высоки.
Всё это время Бандит находится на стационаре. Деньги на проживание его под присмотром ветеринаров и на операции собирает екатеринбургский приют «Клякса», на попечении которого не одна сотня травмированных кошек и собак. Финансово помочь Бандиту и другим бедолагам «Кляксы» можно переводами на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона 89126025666.
Как стало известно, за прошедший месяц состояние кота (ко всему прочему, больного инфекционно-вирусным перитонитом) удалось стабилизировать. Сразу после этого в клинике доктора Тебенькова ему начали делать операции. И сейчас Бандит напоминает монстра Франкенштейна: у него взята кожа с целого участка, чтобы прикрыть гноившуюся рану. Тело кота покрыто шрамами и заплатками. Но он — при помощи ветврачей — борется за жизнь и шансы на выздоровление у него высоки.
Всё это время Бандит находится на стационаре. Деньги на проживание его под присмотром ветеринаров и на операции собирает екатеринбургский приют «Клякса», на попечении которого не одна сотня травмированных кошек и собак. Финансово помочь Бандиту и другим бедолагам «Кляксы» можно переводами на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона 89126025666.
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