Полмиллиона рублей требуют с нижнетагильского детсада за ожоги малютки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле закончилась прокурорская проверка по факту травмирования маленькой девочки в одном из детских садов. Инцидент произошёл в январе. Тогда ребёнок получил сильные ожоги кипятком.Расследование установило вину работников детского сада №77. Выяснилось, что 25-го января текущего года воспитатель младшей группы налила кипяток в кружку и оставила её без присмотра в зоне доступа детей. Одна из воспитанниц садика уронила кружку на себя и сильно ошпарилась. При этом необходимую медицинскую помощь ребёнку персонал учреждения не оказал, да и «Скорую помощь» вызвали не сразу.В этом же детском саду работает мама пострадавшей. Она занималась другой группой, когда узнала, что с её собственным ребёнком случилась беда. Тогда женщина обратилась к медикам и сообщила о случившемся на работу мужу. Прибывшие медики девочку госпитализировали, а её папа подал заявление в полицию и прокуратуру.В связи с выясненными обстоятельствами, районная прокуратура внесла представление в адрес образовательного учреждения и медорганизации, — сообщает ВК-группа «[ТТ] Нижний Тагил». К административной ответственности привлекли руководителя детского сада №77, а к дисциплинарной — несколько его подчинённых. В пользу 2-летней пострадавшей будет предпринята попытка через суд востребовать 500 тысяч рублей за моральный вред. Соответствующий иск уже подан.