Более 200 свердловчан привлечены к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности

– отметили в МЧС.

«Традиционно проблема возгораний в лесах и жилом секторе особо остро встает в праздничные и выходные дни. В этот период граждане особенно активно выезжают на природу, садовые и дачные участки, чтобы отдохнуть от трудовых будней. Нередко это сопровождается приготовлением пищи на открытом огне, а также сжиганием накопившегося за зиму мусора и сухой растительности, вопреки требованиям введенного с 15 апреля на территории Свердловской области особого противопожарного режима»,