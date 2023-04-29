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Более 200 свердловчан привлечены к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
За минувшие выходные в Свердловской области более 200 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
В пресс-службе МЧС рассказали, что с 29 апреля по 1 мая территорию Свердловской области патрулировали более 300 патрульно-контрольных групп. Они контролировали и пресекали нарушение требований особого противопожарного режима.
Сотрудники МЧС совместно с полицейскими и представителями органов местного самоуправления патрулировали территории населенных пунктов и прилегающих лесов, для предотвращения новых пожаров. Для выявления нарушителей с воздуха привлекали беспилотные авиационные системы.
Всего за выходные в отношении нарушителей составлено 211 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 79 определений о возбуждении административных расследований.
С начала пожароопасного периода сотрудники госпожнадзора составили уже 992 протокола об административных правонарушениях.
Напомним, что с 15 апреля в Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим. В регионе запрещается использование открытого огня: нельзя разводить костры, сжигать мусор, выжигать траву на земельных участках, примыкающих к лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проводить другие пожароопасные работы.
В пресс-службе МЧС рассказали, что с 29 апреля по 1 мая территорию Свердловской области патрулировали более 300 патрульно-контрольных групп. Они контролировали и пресекали нарушение требований особого противопожарного режима.
«Традиционно проблема возгораний в лесах и жилом секторе особо остро встает в праздничные и выходные дни. В этот период граждане особенно активно выезжают на природу, садовые и дачные участки, чтобы отдохнуть от трудовых будней. Нередко это сопровождается приготовлением пищи на открытом огне, а также сжиганием накопившегося за зиму мусора и сухой растительности, вопреки требованиям введенного с 15 апреля на территории Свердловской области особого противопожарного режима»,
– отметили в МЧС.
Сотрудники МЧС совместно с полицейскими и представителями органов местного самоуправления патрулировали территории населенных пунктов и прилегающих лесов, для предотвращения новых пожаров. Для выявления нарушителей с воздуха привлекали беспилотные авиационные системы.
Всего за выходные в отношении нарушителей составлено 211 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 79 определений о возбуждении административных расследований.
С начала пожароопасного периода сотрудники госпожнадзора составили уже 992 протокола об административных правонарушениях.
Напомним, что с 15 апреля в Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим. В регионе запрещается использование открытого огня: нельзя разводить костры, сжигать мусор, выжигать траву на земельных участках, примыкающих к лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проводить другие пожароопасные работы.
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