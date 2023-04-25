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В Екатеринбурге в майские праздники изменится схема движения шести трамвайных маршрутов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в предстоящие длинные майские выходные закроют движение транспорта на перекрестке 8 Марта – Большакова из-за ремонта трамвайных путей. В связи с этим изменится схема движения шесть трамвайных маршрутов.
С 00.00 6 мая до 05.00 9 мая будет закрыто движение трамваев на участке улицы 8 Марта – от Фрунзе до Куйбышева. Трамваи маршрутов №№ 1, 4, 14, 15, 25, 27 на время перекрытия будут курсировать следующим образом:
Скриншот: сайт ЕМУП «Гортранс»
С 00.00 6 мая до 05.00 9 мая будет закрыто движение трамваев на участке улицы 8 Марта – от Фрунзе до Куйбышева. Трамваи маршрутов №№ 1, 4, 14, 15, 25, 27 на время перекрытия будут курсировать следующим образом:
Скриншот: сайт ЕМУП «Гортранс»
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