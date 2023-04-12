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Перекресток 8 Марта – Большакова в Екатеринбурге перекроют из-за ремонта трамвайных путей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на перекрестке 8 Марта – Большакова с 6 по 9 мая будут ремонтировать трамвайные пути. Для автомобилистов будет закрыт перекресток, а шесть трамваев не смогут проехать по улице 8 Марта.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 00.00 6 мая до 05.00 9 мая движение трамваев, курсирующих по маршрутам №№ 1, 4, 14, 15, 25, 27 по улице 8 Марта от остановки «Фрунзе» до остановки «Цирк», будет закрыто в обоих направлениях.
В это же время будет закрыто движение автотранспорта на перекрестке 8 Марта – Большакова. Объехать закрытый участок можно по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова и переулку Саперов.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 00.00 6 мая до 05.00 9 мая движение трамваев, курсирующих по маршрутам №№ 1, 4, 14, 15, 25, 27 по улице 8 Марта от остановки «Фрунзе» до остановки «Цирк», будет закрыто в обоих направлениях.
В это же время будет закрыто движение автотранспорта на перекрестке 8 Марта – Большакова. Объехать закрытый участок можно по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова и переулку Саперов.
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