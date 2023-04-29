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Более 80% екатеринбуржцев уверены в несоблюдении их прав на работе

16.57 Понедельник, 1 мая 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 82% опрошенных горожан уверены в том, что их права на работе нарушают. Лишь 7% убеждены, что сегодня нет необходимости отстаивать свои права.

Такие сведения приводят специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом, по данным аналитиков сервиса, мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще, чем женщины – 85% против 74%.

«Женщины реже мужчин жалуются на нарушение своих трудовых прав и чаще отказываются бороться с несправедливостью»,

– отметили в сервисе.


Никогда не сталкивались с необходимостью отстаивать рабочие права лишь 33%. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 40% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда приходилось 11% горожан. Еще 16%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:08 Более 377 тысяч жителей Свердловской области отдали голоса за благоустройство общественных территорий
14:01 Площадь природных пожаров в Свердловской области выросла до 1921 гектара
12:50 В Нижнем Тагиле мужчина чуть не сгорел из-за непотушенной сигареты
11:51 В Свердловской области с мая пенсии начинают доставлять сотрудники «Почты России»
11:10 Жители Алтайского микрорайона Нижнего Тагила пожаловались на крыс
10:23 В Волчанске отменили первомайское празднование из-за выпавшего снега
09:53 В Сосьве определили участок под строительство многоквартирного дома для погорельцев
17:00 В Екатеринбурге на Черноярской девочку искусала крыса
16:38 В забеге «Майская гроза» в столице Урала приняли участие более 1500 спортсменов
16:11 Свердловским ветеранам пообещали денежные выплаты ко Дню Победы
16:03 Синоптики обещают в начале новой недели в Свердловской области потепление до +27°C
15:07 Екатеринбуржцы на Уралмаше спасли кота повисшего на балконе
14:26 За сутки специалисты «Авиалесоохраны» ликвидировали девять пожаров в Свердловской области
14:18 В Каменске-Уральском мужчина гонял подростков палкой
13:27 Жители многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга пожаловались на поджоги в подъезде
12:45 Три садовых дома пострадали от пожара в Режевском округе Свердловской области
12:10 Площадь пожаров в Свердловской области сократилась до 1770 гектаров
11:48 Два человека погибли в ДТП в Талицком районе Свердловской области
11:02 На севере Свердловской области 30 апреля выпал снег
09:45 Более 70 специалистов свердловских больниц оказывают помощь пострадавшим от пожаров
17:18 Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства жительницы Свердловской области
17:06 В Серове заключили под стражу второго обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве
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