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Более 80% екатеринбуржцев уверены в несоблюдении их прав на работе
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 82% опрошенных горожан уверены в том, что их права на работе нарушают. Лишь 7% убеждены, что сегодня нет необходимости отстаивать свои права.
Такие сведения приводят специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.
При этом, по данным аналитиков сервиса, мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще, чем женщины – 85% против 74%.
Никогда не сталкивались с необходимостью отстаивать рабочие права лишь 33%. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 40% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда приходилось 11% горожан. Еще 16%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.
Такие сведения приводят специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.
При этом, по данным аналитиков сервиса, мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще, чем женщины – 85% против 74%.
«Женщины реже мужчин жалуются на нарушение своих трудовых прав и чаще отказываются бороться с несправедливостью»,
– отметили в сервисе.
Никогда не сталкивались с необходимостью отстаивать рабочие права лишь 33%. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 40% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда приходилось 11% горожан. Еще 16%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.
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