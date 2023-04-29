Более 80% екатеринбуржцев уверены в несоблюдении их прав на работе





– отметили в сервисе. «Женщины реже мужчин жалуются на нарушение своих трудовых прав и чаще отказываются бороться с несправедливостью»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 82% опрошенных горожан уверены в том, что их права на работе нарушают. Лишь 7% убеждены, что сегодня нет необходимости отстаивать свои права.Такие сведения приводят специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.При этом, по данным аналитиков сервиса, мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще, чем женщины – 85% против 74%.Никогда не сталкивались с необходимостью отстаивать рабочие права лишь 33%. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 40% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда приходилось 11% горожан. Еще 16%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.