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Более 377 тысяч жителей Свердловской области отдали голоса за благоустройство общественных территорий
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области более 377 человек приняли участие в голосовании за благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Об этом говорится на портале, на котором проводится голосование.
В Екатеринбурге за объект будущего благоустройства проголосовало более 46,8 тысячи горожан. С большим отрывом от остальных городских пространств первое место по количеству голосов занимает летний парк «Уралмаш» (22 763). За ним следуют парк Чкалова (8 817), парк 50-летия ВЛКСМ (7 898), парк Энгельса (5 869) и сквер имени Титова (2 138).
В Нижнем Тагиле большинство жителей проголосовали за общественное пространство в районе домов №5, 7 и 11 по проспекту Строителей (16 808).
В Первоуральском округе побеждает набережная Нижне-Шайтанского пруда (10 686).
В Каменске-Уральском жители активно голосуют за Байновский сад (10 486).
В Верхней Пышме горожане отдают предпочтение благоустройству бульвара по проспекту Успенскому (7 211).
В Среднеуральске больше всего голосов получила территория на улицах Уральской – Ленина для создания парка Чемпионов (6277).
В Волчанске большинство жителей ожидают благоустройства городской набережной по улице Волчанской (4 633).
Напомним, что онлайн-голосование за объекты благоустройства-2024 организовано на единой электронной платформе. Отдать свой голос за общественную территорию можно до 31 мая 2023 года.
Об этом говорится на портале, на котором проводится голосование.
В Екатеринбурге за объект будущего благоустройства проголосовало более 46,8 тысячи горожан. С большим отрывом от остальных городских пространств первое место по количеству голосов занимает летний парк «Уралмаш» (22 763). За ним следуют парк Чкалова (8 817), парк 50-летия ВЛКСМ (7 898), парк Энгельса (5 869) и сквер имени Титова (2 138).
В Нижнем Тагиле большинство жителей проголосовали за общественное пространство в районе домов №5, 7 и 11 по проспекту Строителей (16 808).
В Первоуральском округе побеждает набережная Нижне-Шайтанского пруда (10 686).
В Каменске-Уральском жители активно голосуют за Байновский сад (10 486).
В Верхней Пышме горожане отдают предпочтение благоустройству бульвара по проспекту Успенскому (7 211).
В Среднеуральске больше всего голосов получила территория на улицах Уральской – Ленина для создания парка Чемпионов (6277).
В Волчанске большинство жителей ожидают благоустройства городской набережной по улице Волчанской (4 633).
Напомним, что онлайн-голосование за объекты благоустройства-2024 организовано на единой электронной платформе. Отдать свой голос за общественную территорию можно до 31 мая 2023 года.
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