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В Свердловской области с мая пенсии начинают доставлять сотрудники «Почты России»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В мае жителям Свердловской области, которые получают пенсии и социальные выплаты с доставкой на дом, начнут привозить деньги сотрудники «Почты России».
В связи с этим близких и родственников, которые получали пенсию и выплаты за пенсионера по доверенности, призывают проверить и актуализировать соответствующие документы, сообщили в департаменте информационной политики.
Отмечается, что в случае если сотрудник не застанет никого дома, он должен будет оставить извещение.
Задать вопросы по доставке можно по телефону – 8-(800)-100-00-00. Также позвонить можно по телефонам горячей линии клиентских служб муниципалитетов Свердловской области. Их можно найти на онлайн-карте.
Напомним, что новый порядок доставки пенсий по всей стране вступает в силу сегодня, 1 мая. Соответствующие изменения в федеральный закон – об исключительном праве «Почты России» доставлять пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами, – Госдума приняла в марте.
В связи с этим близких и родственников, которые получали пенсию и выплаты за пенсионера по доверенности, призывают проверить и актуализировать соответствующие документы, сообщили в департаменте информационной политики.
«Если доверенность общая и в ней не прописано название доставочной организации, тогда переоформлять ее не нужно. Если в доверенности указано конкретное название компании, тогда необходимо сделать новый документ, обратившись к нотариусу»,
– пояснили в ДИПе.
Отмечается, что в случае если сотрудник не застанет никого дома, он должен будет оставить извещение.
Задать вопросы по доставке можно по телефону – 8-(800)-100-00-00. Также позвонить можно по телефонам горячей линии клиентских служб муниципалитетов Свердловской области. Их можно найти на онлайн-карте.
Напомним, что новый порядок доставки пенсий по всей стране вступает в силу сегодня, 1 мая. Соответствующие изменения в федеральный закон – об исключительном праве «Почты России» доставлять пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами, – Госдума приняла в марте.
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