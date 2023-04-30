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В Волчанске отменили первомайское празднование из-за выпавшего снега
Общество
Фото: социальные сети (Волчанск)
В Волчанске отменили празднование Первого мая из-за внезапно выпавшего вчера снега. Об этом сообщили в городской администрации.
Напомним, что вчера, 30 апреля, в северных городах Свердловской области неожиданно пошел снег.
«Мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда, в Комсомольском парке 1 мая отменяется в связи с погодными условиями»,
– говорится в сообщении.
Напомним, что вчера, 30 апреля, в северных городах Свердловской области неожиданно пошел снег.
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