На севере Свердловской области 30 апреля выпал снег

Фото: социальные сети (Новая Ляля)

Фото: социальные сети (Волчанск)

Фото: социальные сети (Краснотурьинск)

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На севере Свердловской области выпал снег. Несмотря на то, что в регионе недавно было тепло, сегодня, 30 апреля, снежными хлопьями завалило сразу несколько городов.Как сообщают местные жители в социальных сетях, снег пошел в Североуральске, Серове, Краснотурьинске, Карпинске, Волчанске и Новой Ляле.Кто-то радуется погоде, а кто-то негодует, так как только вчера сменил зимнюю резину на летнюю.По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, Екатеринбургу снегопад не грозит, однако ожидается слабый дождь.