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На севере Свердловской области 30 апреля выпал снег
Общество
Фото: «Екатеринбург – Серов» / vk.com (На фото Североуральск)
На севере Свердловской области выпал снег. Несмотря на то, что в регионе недавно было тепло, сегодня, 30 апреля, снежными хлопьями завалило сразу несколько городов.
Как сообщают местные жители в социальных сетях, снег пошел в Североуральске, Серове, Краснотурьинске, Карпинске, Волчанске и Новой Ляле.
Кто-то радуется погоде, а кто-то негодует, так как только вчера сменил зимнюю резину на летнюю.
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, Екатеринбургу снегопад не грозит, однако ожидается слабый дождь.
Фото: социальные сети (Новая Ляля)
Как сообщают местные жители в социальных сетях, снег пошел в Североуральске, Серове, Краснотурьинске, Карпинске, Волчанске и Новой Ляле.
Фото: социальные сети (Волчанск)
Кто-то радуется погоде, а кто-то негодует, так как только вчера сменил зимнюю резину на летнюю.
Фото: социальные сети (Краснотурьинск)
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, Екатеринбургу снегопад не грозит, однако ожидается слабый дождь.
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