В Каменске-Уральском мужчина гонял подростков палкой





– приводят его слова в сообществе. «Вчера вечером на БПК неадекватный мужик гонял палкой подростков. Успел ударить девочку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 29 апреля, жители Каменска-Уральского стали очевидцами того, как неизвестный мужчина бегал по улице за подростками с палкой в руках. Инцидент произошел на бульваре Парижской коммуны (БПК).Видео опубликовали в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский». На нем слышно, как неизвестный ругается на подростков. Произошедшее заснял один из местных жителей из окна своего дома. С его слов, мужчина успел ударить палкой девочку из компании ребят.Причины, по которым мужчина проявлял агрессию к школьникам, неизвестны.