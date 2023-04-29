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В Каменске-Уральском мужчина гонял подростков палкой
Общество
Скрин из видео: Инцидент Каменск-Уральский / vk.com
Вчера, 29 апреля, жители Каменска-Уральского стали очевидцами того, как неизвестный мужчина бегал по улице за подростками с палкой в руках. Инцидент произошел на бульваре Парижской коммуны (БПК).
Видео опубликовали в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский». На нем слышно, как неизвестный ругается на подростков. Произошедшее заснял один из местных жителей из окна своего дома. С его слов, мужчина успел ударить палкой девочку из компании ребят.
Причины, по которым мужчина проявлял агрессию к школьникам, неизвестны.
Видео опубликовали в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский». На нем слышно, как неизвестный ругается на подростков. Произошедшее заснял один из местных жителей из окна своего дома. С его слов, мужчина успел ударить палкой девочку из компании ребят.
«Вчера вечером на БПК неадекватный мужик гонял палкой подростков. Успел ударить девочку»,
– приводят его слова в сообществе.
Причины, по которым мужчина проявлял агрессию к школьникам, неизвестны.
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