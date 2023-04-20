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В Екатеринбурге большинство родителей не поддерживают исключение английского из школьной программы
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Большинство родителей в Екатеринбурге не поддерживают исключение английского языка из школьной программы. Против такой инициативы выступили 80% опрошенных.
Данные сведения привели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.
Напомним, что ранее в Госдуме предложили исключить из школьной программы обязательное изучение английского языка. С такой идей выступил депутат Султан Хамзаев.
По данным экспертов сервиса, 61% родителей выступили против китайского языка в качестве обязательного предмета в школе. В числе аргументов сложность китайского, неуверенность в состоятельности отечественных методик его преподавания, а также отсутствие массовой потребности.
За включение китайского языка в систему среднего образования выступило лишь 16% опрошенных родителей. Они уверены, что партнерство России с КНР обязательно приведет к востребованности специалистов, владеющих китайским.
Данные сведения привели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.
Напомним, что ранее в Госдуме предложили исключить из школьной программы обязательное изучение английского языка. С такой идей выступил депутат Султан Хамзаев.
По данным экспертов сервиса, 61% родителей выступили против китайского языка в качестве обязательного предмета в школе. В числе аргументов сложность китайского, неуверенность в состоятельности отечественных методик его преподавания, а также отсутствие массовой потребности.
За включение китайского языка в систему среднего образования выступило лишь 16% опрошенных родителей. Они уверены, что партнерство России с КНР обязательно приведет к востребованности специалистов, владеющих китайским.
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