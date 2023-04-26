Спасатели объявили в Свердловской области 30 апреля штормовое предупреждение

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские спасатели объявили 30 апреля штормовое предупреждение. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди.В МЧС призывали уральцев быть бдительными и соблюдать меры безопасности. Они порекомендовали ограничить работы на открытом воздухе и на высоте в период непогоды, а также призывали быть осторожными вблизи деревьев и рекламных конструкций. Рядом с ними не советуют парковать автомобили.При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону «112» или по номеру «101».