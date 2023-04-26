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Спасатели объявили в Свердловской области 30 апреля штормовое предупреждение
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловские спасатели объявили 30 апреля штормовое предупреждение. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди.
В МЧС призывали уральцев быть бдительными и соблюдать меры безопасности. Они порекомендовали ограничить работы на открытом воздухе и на высоте в период непогоды, а также призывали быть осторожными вблизи деревьев и рекламных конструкций. Рядом с ними не советуют парковать автомобили.
При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону «112» или по номеру «101».
В МЧС призывали уральцев быть бдительными и соблюдать меры безопасности. Они порекомендовали ограничить работы на открытом воздухе и на высоте в период непогоды, а также призывали быть осторожными вблизи деревьев и рекламных конструкций. Рядом с ними не советуют парковать автомобили.
При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону «112» или по номеру «101».
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