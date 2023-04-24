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В свердловском поселке Двуреченск у лисы выявили бешенство

13.21 Суббота, 29 апреля 2023
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера, 28 апреля, в Свердловской области в поселке Двуреченск зафиксировали случай бешенства. Специалисты региональной облветлаборатории при исследовании патматериала от лисы выявили вирус.

В связи с этим со вторника, 2 мая, в поселке намерены проводить вакцинацию домашних животных от бешенства. В их число попадают кошки, собаки, свиньи, лошади и крупный и мелкий рогатый скот.

Она будет проводиться бесплатно.

Записаться на вакцинацию животных можно по телефону: 8-908-928-58-20.

О случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание, местных жителей призывают сообщать в государственную ветеринарную службу.

«Не пытайтесь лечить животных самостоятельно. И если случился падеж, ни в коем случае не выкидывайте трупы животных на свалки бытовых отходов или в лесной массив. Тем самым вы совершаете уголовно-наказуемое преступление»,

– сказали в ГБУСО Сысертская ветстанция.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:36 В Серове до 26 июня заключили под стражу специалиста по пожарной безопасности из Сосьвы
14:00 В Свердловской области зафиксировали пожары на площади более двух тысяч гектаров
13:21 В свердловском поселке Двуреченск у лисы выявили бешенство
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12:04 Пожар на площади 408 квадратных метров произошел в свердловской деревне
11:27 На месте бывшего хлебозавода в Екатеринбурге хотят открыть производство упаковки и гостиницу
10:43 В Заречном ищут нуждающуюся в медицинской помощи 60-летнюю женщину
09:47 Двух подростков сбил Hyundai на улице Рабочих в Екатеринбурге
21:05 В Каменске-Уральском — смертельное ДТП
20:51 Парусная регата пройдёт в Екатеринбурге
20:08 В Ирбитском районе молодой человек бросился под тягач
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18:47 Родителей «экспериментаторов» с нижнетагильской станции «Старатель» ждёт административка
18:24 Саду Нурова срочно нужны трудолюбивые екатеринбуржцы
17:54 Перепады температуры воздуха ожидаются на выходных в Свердловской области
17:33 Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень
17:20 Убитая бывшим сожителем екатеринбурженка два года просила полицию спасти ее
16:53 На майские праздники в Свердловской области изменится порядок курсирования электричек
16:27 По факту ДТП с полицейским автозаком в Екатеринбурге проводится проверка
15:51 В Екатеринбурге появился почетный консул ЮАР
15:25 Национальный чемпионат по робототехнике проходит в Екатеринбурге
14:56 В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Красных Командиров
14:21 На улице Готвальда в Екатеринбурге опрокинулся полицейский автозак
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