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В свердловском поселке Двуреченск у лисы выявили бешенство
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера, 28 апреля, в Свердловской области в поселке Двуреченск зафиксировали случай бешенства. Специалисты региональной облветлаборатории при исследовании патматериала от лисы выявили вирус.
В связи с этим со вторника, 2 мая, в поселке намерены проводить вакцинацию домашних животных от бешенства. В их число попадают кошки, собаки, свиньи, лошади и крупный и мелкий рогатый скот.
Она будет проводиться бесплатно.
Записаться на вакцинацию животных можно по телефону: 8-908-928-58-20.
О случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание, местных жителей призывают сообщать в государственную ветеринарную службу.
В связи с этим со вторника, 2 мая, в поселке намерены проводить вакцинацию домашних животных от бешенства. В их число попадают кошки, собаки, свиньи, лошади и крупный и мелкий рогатый скот.
Она будет проводиться бесплатно.
Записаться на вакцинацию животных можно по телефону: 8-908-928-58-20.
О случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание, местных жителей призывают сообщать в государственную ветеринарную службу.
«Не пытайтесь лечить животных самостоятельно. И если случился падеж, ни в коем случае не выкидывайте трупы животных на свалки бытовых отходов или в лесной массив. Тем самым вы совершаете уголовно-наказуемое преступление»,
– сказали в ГБУСО Сысертская ветстанция.
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