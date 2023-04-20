Парусная регата пройдёт в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Трёхдневная парусная регата стартует в Екатеринбурге завтра, 29-го апреля. Её организует на городском пруду клуб «Повелитель паруса» и компания «Атомстройкомплекс».На субботу, 29-го апреля запланированы тренировочные (но от этого не менее зрелищные) заплывы. Настоящие гонки под парусом в этот день будут проходить только среди начинающих яхтсменов, юниоров. Зато вечером этого дня по пруду смогут поплавать победители розыгрыша прогулочных заплывов.В полную силу соревнования между яхтсменами развернуться в воскресенье, 30-го апреля. Старт им дадут уже в 10 часов дня, но торжественное открытие состоится чуть позже, в 13:00. Продлятся парусные гонки до 17:00.Гонки на воде продолжатся и на следующий день, 1-го мая в этот же временной промежуток — с 10:00 до 17:00. А в 18:00 здесь же, под открытым небом пройдёт церемония награждения победителей и торжественное закрытие регаты.Старт гонщикам будут давать в эти три дня от Макаровского моста. А финишировать они будут на Плотинке. Одну из яхт обещают всё это время держать на причале, возле Октябрьской площади (на которой хоть и начались ремонтные работы, но не по всему её пространству). Эта яхта будет служить фоном для желающих сделать красивое фото на память.