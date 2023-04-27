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Перепады температуры воздуха ожидаются на выходных в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской и Екатеринбурге на выходных ожидаются резкие перепады температуры воздуха. Ночью может холодать до -5°С, а днем температура воздуха может подняться до +17°С. Также ожидаются дожди и ветер.
В субботу, 29 апреля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-5°С, на крайнем юге до +4°С. Днем +12…+17°С, на севере до +7°С. Ветер северо-восточный, восточный с переходом днем на южный, юго-западный со скоростью 2-7 м/сек, днем порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…+4°С, днем +14…+16°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 2-7 м/сек.
В воскресенье, 30 апреля, в регионе ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, в горах сильный. Ночью -1…-6°С, на крайнем юге до +4°С. Днем +10…+15°С, на севере до +5°С, на крайнем юго-западе до +20°С. Ветер восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +2…+4°С, днем +11…+13°С. Ветер восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В понедельник, 1 мая, в Свердловской области на западе облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, на востоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°С, на севере до -5°С. Днем +10…+15°С. Ветер восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый дождь. Ночью +3…+5°С, днем +12…+14°С. Ветер восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 29 апреля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-5°С, на крайнем юге до +4°С. Днем +12…+17°С, на севере до +7°С. Ветер северо-восточный, восточный с переходом днем на южный, юго-западный со скоростью 2-7 м/сек, днем порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…+4°С, днем +14…+16°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 2-7 м/сек.
В воскресенье, 30 апреля, в регионе ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, в горах сильный. Ночью -1…-6°С, на крайнем юге до +4°С. Днем +10…+15°С, на севере до +5°С, на крайнем юго-западе до +20°С. Ветер восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +2…+4°С, днем +11…+13°С. Ветер восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В понедельник, 1 мая, в Свердловской области на западе облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, на востоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°С, на севере до -5°С. Днем +10…+15°С. Ветер восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый дождь. Ночью +3…+5°С, днем +12…+14°С. Ветер восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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