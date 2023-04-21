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Национальный чемпионат по робототехнике проходит в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В столице Урала стартовал национальный чемпионат по робототехнике «Екатеринбург 4.0». Мероприятие проходит в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».
В чемпионате участвуют более 2000 юных техников в возрасте от четырех до 18 лет. Представлено более 260 команд из 40 регионов России, 11 – из Екатеринбурга. Программа предусматривает робототехнические соревнования, деловые и интерактивные развлекательные мероприятия, выставку и мастер-классы.
Деловая программа мероприятия рассчитана на два дня. Сегодняшний день посвящен теме «бесшовного» развития образовательной траектории «школа-вуз-работодатель». Подробная программа размещена на сайте чемпионата.
Чемпионат по робототехнике «Екатеринбург 4.0» – это комплексное соревновательное мероприятие, которое проводится как заключительный этап Международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике в России.
В чемпионате участвуют более 2000 юных техников в возрасте от четырех до 18 лет. Представлено более 260 команд из 40 регионов России, 11 – из Екатеринбурга. Программа предусматривает робототехнические соревнования, деловые и интерактивные развлекательные мероприятия, выставку и мастер-классы.
Деловая программа мероприятия рассчитана на два дня. Сегодняшний день посвящен теме «бесшовного» развития образовательной траектории «школа-вуз-работодатель». Подробная программа размещена на сайте чемпионата.
Чемпионат по робототехнике «Екатеринбург 4.0» – это комплексное соревновательное мероприятие, которое проводится как заключительный этап Международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике в России.
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