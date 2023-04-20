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В майские праздники на трассе Пермь – Екатеринбург ограничат движение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На трассе Пермь – Екатеринбург в майские праздники ограничат движение транспорта. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.
Так, на 200-м километре трассы будет проводиться ремонт путепровода через ж/д пути. На этом участке организовано реверсивное движение.
На участке от 218-го до 220-го километра тоже организовано реверсивное движение со светофорным регулированием из-за дорожных работ.
На 218-м километре автодороги (мост через реку Тюш) движение организовано по объезду, установлено ограничение скорости – 20 км/ч. На участке от 240-го до 241-го километра тоже проводятся дорожные работы, а движение осуществляется по временному объезду, действует ограничение скорости 50 км/ч.
На 231-м километре проводится ремонт моста через реку Пут. В этом месте организовано реверсивное движение. На 280-м километре трассы ведутся дорожные работы, движение – по временному объезду, ограничение скорости 50 км/ч.
В Уралуправтодоре отметили, что работы проходят на отрезке длиной более 100 километров – от 187-го до 326-го километра – и продлятся до 2024 года.
Так, на 200-м километре трассы будет проводиться ремонт путепровода через ж/д пути. На этом участке организовано реверсивное движение.
На участке от 218-го до 220-го километра тоже организовано реверсивное движение со светофорным регулированием из-за дорожных работ.
На 218-м километре автодороги (мост через реку Тюш) движение организовано по объезду, установлено ограничение скорости – 20 км/ч. На участке от 240-го до 241-го километра тоже проводятся дорожные работы, а движение осуществляется по временному объезду, действует ограничение скорости 50 км/ч.
На 231-м километре проводится ремонт моста через реку Пут. В этом месте организовано реверсивное движение. На 280-м километре трассы ведутся дорожные работы, движение – по временному объезду, ограничение скорости 50 км/ч.
В Уралуправтодоре отметили, что работы проходят на отрезке длиной более 100 километров – от 187-го до 326-го километра – и продлятся до 2024 года.
«Рекомендуем в выходные и праздничные дни планировать свой маршрут заранее. При возможности используйте альтернативные пути объезда, железнодорожный транспорт, либо откажитесь от поездки на личном автомобиле»,
– добавили в Уралуправтодоре.
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