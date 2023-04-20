В майские праздники на трассе Пермь – Екатеринбург ограничат движение





– добавили в Уралуправтодоре. «Рекомендуем в выходные и праздничные дни планировать свой маршрут заранее. При возможности используйте альтернативные пути объезда, железнодорожный транспорт, либо откажитесь от поездки на личном автомобиле»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Пермь – Екатеринбург в майские праздники ограничат движение транспорта. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.Так, на 200-м километре трассы будет проводиться ремонт путепровода через ж/д пути. На этом участке организовано реверсивное движение.На участке от 218-го до 220-го километра тоже организовано реверсивное движение со светофорным регулированием из-за дорожных работ.На 218-м километре автодороги (мост через реку Тюш) движение организовано по объезду, установлено ограничение скорости – 20 км/ч. На участке от 240-го до 241-го километра тоже проводятся дорожные работы, а движение осуществляется по временному объезду, действует ограничение скорости 50 км/ч.На 231-м километре проводится ремонт моста через реку Пут. В этом месте организовано реверсивное движение. На 280-м километре трассы ведутся дорожные работы, движение – по временному объезду, ограничение скорости 50 км/ч.В Уралуправтодоре отметили, что работы проходят на отрезке длиной более 100 километров – от 187-го до 326-го километра – и продлятся до 2024 года.