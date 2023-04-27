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В Сосьве начался капремонт двух пострадавших от огня многоквартирных домов
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Сосьве начался капитальных ремонт двух многоквартирных домов, пострадавших от масштабного пожара. Дома расположены на улицах Виктора Романова и Щелканова.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что к работам приступил подрядчик, который ранее осуществлял капремонты многоквартирных домов в соседних городах. Строители оценили объем работ и уже завозят материалы. В домах заменят перекрытия, все коммуникации, окна и двери, отремонтируют подъезды и квартиры.
Оба пострадавшие от пожара дома – 80-х годов постройки. В них в общей сложности 32 квартиры.
По словам министра, еще две двухэтажки на улице Щелканова признаны аварийными, их снесут. Также в ближайшее время в поселке восстановят уличное освещение, а к началу отопительного сезона заменят 2,5 километра тепловых и водопроводных сетей и отремонтируют котельную.
Ранее мы писали, что в Сосьве должны построить для погорельцев 60-квартирный дом и модульные индивидуальные жилые дома.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что к работам приступил подрядчик, который ранее осуществлял капремонты многоквартирных домов в соседних городах. Строители оценили объем работ и уже завозят материалы. В домах заменят перекрытия, все коммуникации, окна и двери, отремонтируют подъезды и квартиры.
Оба пострадавшие от пожара дома – 80-х годов постройки. В них в общей сложности 32 квартиры.
По словам министра, еще две двухэтажки на улице Щелканова признаны аварийными, их снесут. Также в ближайшее время в поселке восстановят уличное освещение, а к началу отопительного сезона заменят 2,5 километра тепловых и водопроводных сетей и отремонтируют котельную.
Ранее мы писали, что в Сосьве должны построить для погорельцев 60-квартирный дом и модульные индивидуальные жилые дома.
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