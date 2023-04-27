Многоквартирный дом для погорельцев обещают построить в Сосьве

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели координационное совещание по вопросу ликвидации последствий крупного пожара в Сосьве. Куйвашев поставил задачу восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона.В департаменте информполитики области рассказали, что в ближайшее время должно начаться строительство 60-квартирного дома для погорельцев. Также в поселке будут строить индивидуальные модульные жилые дома.Из резервного фонда правительства Свердловской области выделят около 95 миллионов рублей для различных выплат, положенных погорельцам.Кроме того, губернатор поручил Минсоцполитики подготовить по каждому случаю индивидуальный «паспорт семьи». В этом документе должна быть полная информация: от количества членов семьи до нанесенного ущерба и конкретных потребностей людей. Адресную помощь должны оказать семьям с детьми.По данным департамента информполитики, все пострадавшие от пожара получают временное жилье, одежду, лекарства и продукты питания.Куйвашев заявил, что большая работа также проводится в других территориях Свердловской области, пострадавших от пожаров. Все решения штаба распространяются и на другие пострадавшие населенные пункты.