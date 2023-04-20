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В Свердловской области ожидается похолодание к концу недели
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге похолодает. Ожидаются дожди и грозы.
Сегодня, 27 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере до умеренного, в отдельных районах гроза. Днем +16…+21°С, в низинах до +11°С. Ветер юго-западный, днем на севере северный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем +19...+21°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 28 апреля, в регионе ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на севере -4…+1°С, на юге +4…+9°С. Днем +9…+14°С. Ветер северо-западный ночью со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 17 м/сек, днем 3-8 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
В уральской столице ночью облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +7…+9°С, днем +10…+12°С. Ветер северо-западный ночью со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек, днем 3-8 м/сек.
В субботу, 29 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на севере -6…-1°С, на юге -2…+3°С. Днем на севере +8…+13°С, на юге +14…+19°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +1…+3°С, днем +15…+17°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 27 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере до умеренного, в отдельных районах гроза. Днем +16…+21°С, в низинах до +11°С. Ветер юго-западный, днем на севере северный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем +19...+21°С. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 28 апреля, в регионе ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на севере -4…+1°С, на юге +4…+9°С. Днем +9…+14°С. Ветер северо-западный ночью со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 17 м/сек, днем 3-8 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
В уральской столице ночью облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +7…+9°С, днем +10…+12°С. Ветер северо-западный ночью со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек, днем 3-8 м/сек.
В субботу, 29 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на севере -6…-1°С, на юге -2…+3°С. Днем на севере +8…+13°С, на юге +14…+19°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +1…+3°С, днем +15…+17°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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