В Екатеринбурге перекроют улицу Печерскую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Печерской. Ограничения будут действовать с 00.00 10 мая до 00.00 31 мая.Перекрытие связано с прокладкой теплосети на данном участке. По завершении работ рабочие восстановят все элементы нарушенного благоустройства.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.