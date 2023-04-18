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В Екатеринбурге перекроют улицу Печерскую
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Печерской. Ограничения будут действовать с 00.00 10 мая до 00.00 31 мая.
Перекрытие связано с прокладкой теплосети на данном участке. По завершении работ рабочие восстановят все элементы нарушенного благоустройства.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с прокладкой теплосети на данном участке. По завершении работ рабочие восстановят все элементы нарушенного благоустройства.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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