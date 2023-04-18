С начала сезона от клещей пострадали более 800 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области от присасывания клещей пострадали уже 807 человек, в том числе 220 детей. Это на 19% ниже среднего многолетнего уровня.В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что случаи укусов клещей зарегистрированы в 53 муниципалитетах Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших – в Екатеринбурге (263 человека), Каменске-Уральском (90), Первоуральске (31), Нижнем Тагиле (30).По данным на 24 апреля, с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано три человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – семь человек.