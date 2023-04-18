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С начала сезона от клещей пострадали более 800 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области от присасывания клещей пострадали уже 807 человек, в том числе 220 детей. Это на 19% ниже среднего многолетнего уровня.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что случаи укусов клещей зарегистрированы в 53 муниципалитетах Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших – в Екатеринбурге (263 человека), Каменске-Уральском (90), Первоуральске (31), Нижнем Тагиле (30).
По данным на 24 апреля, с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано три человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – семь человек.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что случаи укусов клещей зарегистрированы в 53 муниципалитетах Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших – в Екатеринбурге (263 человека), Каменске-Уральском (90), Первоуральске (31), Нижнем Тагиле (30).
По данным на 24 апреля, с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано три человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – семь человек.
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