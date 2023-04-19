Свердловчан предупредили о сильном ветре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 25 апреля объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.