Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области запустили «горячую линию» по вопросам доставки пенсий
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили о приеме вопросов по новым правилам доставки пенсий. Уральцам предлагают звонить по номеру «горячей линии» в свердловское отделение Социального фонда России.
Все подробности обещают уточнить по телефону: 8-800-6000-389.
Кроме того, согласно данным на сайте регионального СФР, граждан принимают по адресу: Екатеринбург, улица Вайнера, дом 26, кабинет 302. С понедельника по четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.00. до 17.00. В пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00
Напомним, что с 1 мая меняется порядок доставки пенсией и социальных выплат. С этого дня жителям региона будут доставлять деньги на дом сотрудники «Почты России».
Все подробности обещают уточнить по телефону: 8-800-6000-389.
Кроме того, согласно данным на сайте регионального СФР, граждан принимают по адресу: Екатеринбург, улица Вайнера, дом 26, кабинет 302. С понедельника по четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.00. до 17.00. В пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00
Напомним, что с 1 мая меняется порядок доставки пенсией и социальных выплат. С этого дня жителям региона будут доставлять деньги на дом сотрудники «Почты России».
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