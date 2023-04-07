С 1 мая екатеринбуржцы будут получать пенсию от сотрудников «Почты России»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С 1 мая в Екатеринбурге меняется порядок доставки пенсией и социальных выплат. Теперь приносить деньги на дом будут сотрудники «Почты России».Об этом сообщают в администрации города.В связи с этим в уральской столице прекращают деятельность несколько организаций, которые осуществляли доставку денежных средств: ООО «Визит», ООО «Вега-2», ООО «Ветеран-2», ООО «Муниципальный центр доставки пенсий и пособий Ленинского района», ООО «Соцкор», ООО «Надежда».Предполагается, что переход к едином доставщик пенсий позволит обеспечить бесперебойное гарантированное получение средств на всей территории страны – даже в отдаленной местности.