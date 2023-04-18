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Свердловчане в 2022 году стали больше выпивать
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Жители Свердловской области в 2022 году покупали больше алкоголя, чем в 2020 и 2021 годах. При этом выросло число тех, у кого выявляют признаки алкоголизма. Такая статистика опубликована в постановлении регионального Заксобрания, посвященном выполнению закона о продаже алкоголя и ограничению его потребления в области.
В документе указаны сведения об объеме чистого спирта в проданной продукции. По данным Федеральной службы государственной статистики, объем розничной продажи алкоголя на душу населения в Свердловской области в 2022 году составил 8,4 литра этанола. В среднем по стране этот уровень составил 6,5 литра.
В 2020 году в области в среднем каждый покупал 7,8 литра этанола (в России – 6,2 литра), а в 2021 году – 8,1 литра (в России – 6,5 литра).
Помимо этого, растет число уральцев, у кого во время диспансеризации врачи выявляют признаки алкоголизма. Число тех, кому необходима дополнительная консультация из-за риска зависимости, в 2020 году составляло лишь 6 992 человека, в 2021 году – 10 517, а в прошлом году – уже 21 753.
Напомним, что в майские праздники в Екатеринбурге введут ограничения на продажу алкоголя.
В документе указаны сведения об объеме чистого спирта в проданной продукции. По данным Федеральной службы государственной статистики, объем розничной продажи алкоголя на душу населения в Свердловской области в 2022 году составил 8,4 литра этанола. В среднем по стране этот уровень составил 6,5 литра.
В 2020 году в области в среднем каждый покупал 7,8 литра этанола (в России – 6,2 литра), а в 2021 году – 8,1 литра (в России – 6,5 литра).
Помимо этого, растет число уральцев, у кого во время диспансеризации врачи выявляют признаки алкоголизма. Число тех, кому необходима дополнительная консультация из-за риска зависимости, в 2020 году составляло лишь 6 992 человека, в 2021 году – 10 517, а в прошлом году – уже 21 753.
Напомним, что в майские праздники в Екатеринбурге введут ограничения на продажу алкоголя.
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