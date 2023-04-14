В майские праздники в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в майские праздники ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.«Сухой закон» в центре города начнет действовать уже с 30 апреля. В этот день с 08.00 до 13.00 нельзя будет продавать алкоголь в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.5 мая с 09.00 до 14.00 ограничат продажу спиртного на улице Заводской – от Кирова до Татищева, а также на улице Кирова – от Заводской до Каменщиков.С 08.00 до 13.00 7 мая запрет будет действовать в границах улиц 8 Марта – Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального. В этот же день с 09.00 до 13.00 нельзя будет купить алкоголь на проспекте Академика Сахарова – от Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина.В День Победы, 9 мая, с 08.00 до 23.00 запрет на продажу алкоголя будет действовать в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев. С 09.00 до 14.00 также ограничат продажу спиртного в границах улиц Ильича – Кировградской – проспекта Орджоникидзе – площади 1-й Пятилетки.