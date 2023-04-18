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Плохо пролеченного кота Бронислава готовят к операции в ветклинике Екатеринбурга
Общество
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Тяжело травмированный кот, которого привезли в Екатеринбург из одного областного города, продолжает цепляться за жизнь. Есть даже некоторые улучшения: Бронислав (как его прозвали в приюте для животных «Клякса») начал осторожно, но самостоятельно кушать (а это у больных зверушек всегда обнадёживающий признак).
На незначительное, но всё же улучшение состояние кота повлиял приём антибиотиков. Он же привёл к обильному выделению гноя. Как сообщают в «Кляксе», гной у Бронислава сочится из ран на ухе, из выбитого и ранее неправильно прооперированного глаза и даже изо рта. В таком тяжёлом состоянии необходимые операции бедолаге делать нельзя — не выдержит организм. Но за остаток текущей недели, как надеются в клинике доктора Тебенькова, Бронислав окрепнет настолько, что его можно будет прооперировать. Предварительно операцию назначили на воскресенье, 23-е апреля.
Бронислав — один из шести подопечных «Кляксы», которые находятся в стационаре клиники. Приют погрязает в долгах. Финансово помочь в продлении стационаров для тяжёлых пациентов и в их лечении можно по реквизитам, указанным, например, в телеграм-канале приюта.
На незначительное, но всё же улучшение состояние кота повлиял приём антибиотиков. Он же привёл к обильному выделению гноя. Как сообщают в «Кляксе», гной у Бронислава сочится из ран на ухе, из выбитого и ранее неправильно прооперированного глаза и даже изо рта. В таком тяжёлом состоянии необходимые операции бедолаге делать нельзя — не выдержит организм. Но за остаток текущей недели, как надеются в клинике доктора Тебенькова, Бронислав окрепнет настолько, что его можно будет прооперировать. Предварительно операцию назначили на воскресенье, 23-е апреля.
Бронислав — один из шести подопечных «Кляксы», которые находятся в стационаре клиники. Приют погрязает в долгах. Финансово помочь в продлении стационаров для тяжёлых пациентов и в их лечении можно по реквизитам, указанным, например, в телеграм-канале приюта.
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