В екатеринбургский зооприют «Клякса» попал неправильно «вылеченный» кот

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Иногда лечение травмированных животных оказывается не лучше самих травм. В этом убедились в екатеринбургском приюте для животных «Клякса». Сюда в ужасном состоянии поступил кот, которого «лечили» в одном из городов области.В первой ветклинике, куда попал изувеченный в каком-то приключении бедолага не нашлось, видимо, опытных докторов. Коту с выпавшим глазом эту рану зашили, даже не почистив глазницу. Остальные травмы там даже не стали трогать — он так и мучился около недели со сломанной челюстью и обнажённой в районе уха костью. В «Кляксу» (а оттуда — в клинику к доктору Тебенькову) он в итоге попал в ещё более тяжёлом состоянии, чем до «лечения». Раны животного гноятся и вызывают сильные боли. И теперь под большим вопросом, удастся ли спасти ему жизнь.Незадолго до появления в «Кляксе» этого кота, туда был доставлен ещё один, и тоже «с области» — из Ирбита. У ирбитского «мученика» схожие травмы — сломанные зубы, безнадёжно повреждённый глаз. А помимо этого — проблемы с почками и селезёнкой. Но шансов на выживание у него всё же больше, потому что он сразу оказался в руках опытных ветеринаров.Оба травмированных котика сейчас находятся на стационаре. Помочь оплатить его «Кляксе» можно через карту Сбербанка, привязанную к телефонному номеру 89126025666.