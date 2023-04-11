О лесе поговорят в Екатеринбурге в День Земли

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Экологическую программу под названием «Человек и лес» готовят в Екатеринбурге. Она будет приурочена ко Всемирному дня Земли, который отмечается 22-го апреля.В рамках программы «Человек и лес» планируется выступление экологов и экоактивистов. Всего заявлено под десяток ораторов, среди которых основательница общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга» (она расскажет о проекте по подсчёту всех деревьев в городе), экоактивистка Дина Хитрова (которая объяснит, как горожане могут помогать в тушении лесных пожаров), защитница уральской природы Елена Кольцова (с информацией о лестных территориях, окружающих Екатеринбург). В субботний день прозвучат также доклады о Калиновском лесопарке, о пожарах на берегах Шарташа, о городских зелёных насаждениях.Доклады, лекции и дискуссии на экологическую тему будут звучать в субботу по адресу «улица Шевченко, 20». Начало в 18:00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.