Участок трассы Пермь – Екатеринбург полностью перекроют

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Пермь – Екатеринбург сегодня, 20 апреля, временно закроют движение всех видов транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.На 200-м километре трассы, где ведется капитальный ремонт путепровода через железную дорогу, движение транспорта ограничат с 15.10 до 16.10 и с 16.10 до 17.10. В этих интервалах движение будет перекрываться на 30 минут.Водителям легковушек предлагают объезды по дорогам регионального значения: через поселок Заря – поселок Уфимский – деревню Нижний Арий (км 190 – км 201), а также Дружинино – Атиг – Нижние Серти – Михайловск – Пантелейково – Арти – Красноуфимск – Александровское – Ачит (км 183 – км 276) и через Первомайское – Битимка – Первоуральск (км 290 - км 342).