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Участок трассы Пермь – Екатеринбург полностью перекроют
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На трассе Пермь – Екатеринбург сегодня, 20 апреля, временно закроют движение всех видов транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
На 200-м километре трассы, где ведется капитальный ремонт путепровода через железную дорогу, движение транспорта ограничат с 15.10 до 16.10 и с 16.10 до 17.10. В этих интервалах движение будет перекрываться на 30 минут.
Водителям легковушек предлагают объезды по дорогам регионального значения: через поселок Заря – поселок Уфимский – деревню Нижний Арий (км 190 – км 201), а также Дружинино – Атиг – Нижние Серти – Михайловск – Пантелейково – Арти – Красноуфимск – Александровское – Ачит (км 183 – км 276) и через Первомайское – Битимка – Первоуральск (км 290 - км 342).
На 200-м километре трассы, где ведется капитальный ремонт путепровода через железную дорогу, движение транспорта ограничат с 15.10 до 16.10 и с 16.10 до 17.10. В этих интервалах движение будет перекрываться на 30 минут.
Водителям легковушек предлагают объезды по дорогам регионального значения: через поселок Заря – поселок Уфимский – деревню Нижний Арий (км 190 – км 201), а также Дружинино – Атиг – Нижние Серти – Михайловск – Пантелейково – Арти – Красноуфимск – Александровское – Ачит (км 183 – км 276) и через Первомайское – Битимка – Первоуральск (км 290 - км 342).
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