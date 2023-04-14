Студентам и старшеклассникам Берёзовского показали битые машины

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычную экскурсию устроили для подростков сотрудники Государственной автоинспекции города Берёзовского. Они сводили учащихся техникума «Профи» и учеников старших классов одной из местных школ на специализированную стоянку транспорта.Как поясняет ВК-группа «Берёзовский. Новости золотого города», деток не самого младшего возраста привели на спецстоянку, чтобы показать машины, попадавшие в ДТП на территории города. В большинстве таких аварий пострадали, а то и погибли люди. Подробностями некоторых из дорожно-транспортных происшествий поделился с участниками экскурсии начальник ОГИБДД ОМВД РФ по городу Берёзовскому Алексей Хмыльнин.Разумеется, экскурсия была проведена в профилактических целях. Искорёженным металлом и историями о трагических случаях на дорогах студентов и школьников попугали для того, чтобы ответственнее относились к собственному поведению на дорогах. Они входят в тот возраст, когда молодые люди начинают сдавать на водительские права и получают первый опыт вождения. Наглядные примеры того, к чему приводит несерьёзное отношение к управлению транспортным средством, пойдёт им на пользу, — посчитали в берёзовской ГИБДД.