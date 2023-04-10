Свердловскую область накрыл смог

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, со вчерашнего вечера в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 21 апреля.