Горячую линию по вопросам насилия в спецшколе №124 запустили в Екатеринбурге

– сообщил «Вечерним ведомостям» адвокат.

«Ради безопасности нынешних и будущих воспитанников спецшколы № 124 убедительно просим родителей и их детей сообщить о всех известных им фактах злоупотребления властью со стороны администрации, фактах насилия, в том числе сексуального в отношении воспитанников по номеру горячей линии 8-922-02-333-17 (адвокат Георгий Краснов). Можете звонить или писать во всех мессенджерах. Конфиденциальность обращения гарантируется, при необходимости будет организовано оказание юридической и психологической помощи»,