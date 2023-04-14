Возрастное ограничение 18+
Горячую линию по вопросам насилия в спецшколе №124 запустили в Екатеринбурге
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге запущена горячая линия по вопросам насилия в специальной общеобразовательной школы закрытого типа №124.
Стало известно, что сотрудники скандальной спецшколы начали обзванивать бывших воспитанников, чтобы те дали положительную характеристику учреждению. Адвокат пострадавших от сексуализированного насилия воспитанников спецшколы Георгий Краснов просит сообщать ему о реальном положении дел в учреждении, гарантируя конфиденциальность.
Напомним, ряд СМИ со ссылкой на свои источники писали, что директор спецшколы №124 Наталия Поддубная заранее узнала о визите СК, переписываясь об этом с инспектором ПДН отдела полиции №13, что может свидетельствовать об уничтожении части доказательств насилия над детьми.
Стало известно, что сотрудники скандальной спецшколы начали обзванивать бывших воспитанников, чтобы те дали положительную характеристику учреждению. Адвокат пострадавших от сексуализированного насилия воспитанников спецшколы Георгий Краснов просит сообщать ему о реальном положении дел в учреждении, гарантируя конфиденциальность.
«Ради безопасности нынешних и будущих воспитанников спецшколы № 124 убедительно просим родителей и их детей сообщить о всех известных им фактах злоупотребления властью со стороны администрации, фактах насилия, в том числе сексуального в отношении воспитанников по номеру горячей линии 8-922-02-333-17 (адвокат Георгий Краснов). Можете звонить или писать во всех мессенджерах. Конфиденциальность обращения гарантируется, при необходимости будет организовано оказание юридической и психологической помощи»,
– сообщил «Вечерним ведомостям» адвокат.
Напомним, ряд СМИ со ссылкой на свои источники писали, что директор спецшколы №124 Наталия Поддубная заранее узнала о визите СК, переписываясь об этом с инспектором ПДН отдела полиции №13, что может свидетельствовать об уничтожении части доказательств насилия над детьми.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми
14 апреля 2023
14 апреля 2023
Обвиняемого в сексуализированном насилии над ребенком в екатеринбургской спецшколе второго подростка арестовали на два месяца
17 апреля 2023
17 апреля 2023