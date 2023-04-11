Значительное потепление ожидается в Свердловской области к концу апреля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области значительное потепление вероятно лишь в последнюю пятидневку апреля. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.На этой неделе температура воздуха постепенно повысится на 5-7°С, но из-за преобладания северо-западных воздушных потоков значительного потепления пока не ожидается.В первой половине недели ночью будет -1…-6°С, днем +6…+11°С, на севере области +3…+7°С. С 21 по 23 апреля ночью ожидается -3…+2°С, днем +8…+13°С. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом вероятны в начале и конце недели.