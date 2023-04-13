Часть Базового переулка перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по Базовому переулку в районе дома №4. Ограничения будут действовать с 29 апреля по 12 мая.Перекрытие связано со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на Базовом переулке с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.Движение транспорта направят в объезд по улице Яламова – вдоль зданий № 28а и 28б на Сибирском тракте с выездом на Сибирский тракт в районе остановки «Лесотехнический университет».