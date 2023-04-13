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Часть Базового переулка перекроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по Базовому переулку в районе дома №4. Ограничения будут действовать с 29 апреля по 12 мая.
Перекрытие связано со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на Базовом переулке с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.
Движение транспорта направят в объезд по улице Яламова – вдоль зданий № 28а и 28б на Сибирском тракте с выездом на Сибирский тракт в районе остановки «Лесотехнический университет».
Перекрытие связано со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на Базовом переулке с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.
Движение транспорта направят в объезд по улице Яламова – вдоль зданий № 28а и 28б на Сибирском тракте с выездом на Сибирский тракт в районе остановки «Лесотехнический университет».
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