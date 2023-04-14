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Мэр Екатеринбурга поручил пересчитать и привести в порядок бомбоубежища
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию бомбоубежищ и других защитных сооружений.
Орлов поручил комитету административных органов, руководителям районных администраций и руководителям муниципальных организаций:
- определять в начале каждого года общую потребность Екатеринбурга в защитных сооружениях и предоставлять соответствующую информацию в министерство общественной безопасности Свердловской области;
- поддерживать состояние постоянной готовности к использованию бомбоубежищ и создавать защитные сооружения в городе, в том числе за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений;
- обеспечить ведение учета существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о ведении гражданской обороны.
Орлов поручил комитету административных органов, руководителям районных администраций и руководителям муниципальных организаций:
- определять в начале каждого года общую потребность Екатеринбурга в защитных сооружениях и предоставлять соответствующую информацию в министерство общественной безопасности Свердловской области;
- поддерживать состояние постоянной готовности к использованию бомбоубежищ и создавать защитные сооружения в городе, в том числе за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений;
- обеспечить ведение учета существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о ведении гражданской обороны.
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