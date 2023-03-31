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Орлов подписал постановление о ведении гражданской обороны в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о ведении гражданской обороны. В документе указан план действий в случае возникновения природной и техногенной катастрофы, военного конфликта и теракта.
Согласно постановлению, утрачивает силу предыдущий документ, который подписал в 2015 году мэр Александр Якоб.
В новом документе прописано, какие мероприятия по гражданской обороне может проводить администрация города в случае ЧС и при военных конфликта. В списке 15 блоков. План действий включает в себя мероприятия по подготовке населения в области гражданской обороны, оповещению об опасностях, эвакуации, предоставлению средств коллективной и индивидуальной защиты, обеспечению маскировки, проведению аварийно-спасательных работ, первоочередному жизнеобеспечению населения, борьбе с пожарами, санитарной обработке, срочному захоронению трупов в военное время и так далее.
Руководство гражданской обороны на территории города осуществляет мэр, на территории районов – главы администраций районов, в организациях – руководители организаций.
Кроме того, в Екатеринбурге создадут 10 новых спасательных служб:
- спасательная служба коммунально-технического обеспечения;
- обеспечения связи;
- автотранспортного, автодорожного и технического обеспечения;
- инженерного обеспечения;
- наблюдения и лабораторного контроля;
- продовольственного и вещевого обеспечения;
- обеспечения охраны общественного порядка;
- обеспечения пожарной безопасности;
- обеспечения защиты культурных ценностей;
- медицинского обеспечения (на базе министерства здравоохранения Свердловской области).
Согласно постановлению, утрачивает силу предыдущий документ, который подписал в 2015 году мэр Александр Якоб.
В новом документе прописано, какие мероприятия по гражданской обороне может проводить администрация города в случае ЧС и при военных конфликта. В списке 15 блоков. План действий включает в себя мероприятия по подготовке населения в области гражданской обороны, оповещению об опасностях, эвакуации, предоставлению средств коллективной и индивидуальной защиты, обеспечению маскировки, проведению аварийно-спасательных работ, первоочередному жизнеобеспечению населения, борьбе с пожарами, санитарной обработке, срочному захоронению трупов в военное время и так далее.
Руководство гражданской обороны на территории города осуществляет мэр, на территории районов – главы администраций районов, в организациях – руководители организаций.
Кроме того, в Екатеринбурге создадут 10 новых спасательных служб:
- спасательная служба коммунально-технического обеспечения;
- обеспечения связи;
- автотранспортного, автодорожного и технического обеспечения;
- инженерного обеспечения;
- наблюдения и лабораторного контроля;
- продовольственного и вещевого обеспечения;
- обеспечения охраны общественного порядка;
- обеспечения пожарной безопасности;
- обеспечения защиты культурных ценностей;
- медицинского обеспечения (на базе министерства здравоохранения Свердловской области).
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