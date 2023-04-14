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Британской королеве посвятят субботнюю экскурсию в Музее Ельцина

18.25 Понедельник, 17 апреля 2023
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В субботу, 22-го апреля, в Музее Бориса Ельцина будут вспоминать британскую королеву Елизавету II. В её честь проведут экскурсию, во время которой любопытствующим покажут экспонаты, связанные с этой монаршей особой.

Первый экспонат будет ждать экскурсантов уже в фойе музея. В стоящей здесь витрине с подарками Борису Ельцину от различных персон есть презент и от Елизаветы II. Это небольшой деревянный ларец. При каких обстоятельствах он был подарен перевому президенту России, вы узнать можно на экскурсии. Кроме этого, собравшимся расскажут о визите королевской особы в России, о её встречах с Ельциным, покажут фотосвидетельства тех встреч.

Экскурсия, посвящённая Елизавете II, организуется в рамках цикла «Женщины в политике». Начало её в 14:00, а примерная продолжительность — один час.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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