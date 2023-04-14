Британской королеве посвятят субботнюю экскурсию в Музее Ельцина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В субботу, 22-го апреля, в Музее Бориса Ельцина будут вспоминать британскую королеву Елизавету II. В её честь проведут экскурсию, во время которой любопытствующим покажут экспонаты, связанные с этой монаршей особой.Первый экспонат будет ждать экскурсантов уже в фойе музея. В стоящей здесь витрине с подарками Борису Ельцину от различных персон есть презент и от Елизаветы II. Это небольшой деревянный ларец. При каких обстоятельствах он был подарен перевому президенту России, вы узнать можно на экскурсии. Кроме этого, собравшимся расскажут о визите королевской особы в России, о её встречах с Ельциным, покажут фотосвидетельства тех встреч.Экскурсия, посвящённая Елизавете II, организуется в рамках цикла «Женщины в политике». Начало её в 14:00, а примерная продолжительность — один час.