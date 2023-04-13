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В Екатеринбурге вырубили деревья возле Театра музкомедии

18.01 Понедельник, 17 апреля 2023
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге продолжается вырубка деревьев. На этот раз участь настигла деревья на алее на проспекте Ленина возле Театра музыкальной комедии.

Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил читатель, внезапно обнаруживший срубленные деревья, когда проходил по аллее. Предположительно, вырублены были ясенелистные клены.


Фото: читатель «Вечерних ведомостей»


Напомним, что ранее екатеринбуржцы не досчитались деревьев на улице Карла Либкнехта около Уральского государственного аграрного университета. До этого горожане сообщали об исчезновении деревьев, которые росли около «Уральского рабочего».


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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