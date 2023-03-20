Екатеринбуржцы возмущаются вырубкой деревьев в центре города

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге местные жители не досчитались деревьев на улице Карла Либкнехта около Уральского государственного аграрного университета.Телеграм-канал «Главный канал Екатеринбурга» пишет, что около вуза вырубили деревья. При этом деревья на территории УрГАУ за ограждением сохранились. Ранее деревья вырубали возле Дома печати.Екатеринбуржцы возмущаются тем, что в городе становится все меньше деревьев. Однако в мэрии Екатеринбурга заявляют, что решение о вырубке деревьев на улице Карла Либкнехта было обоснованным.«По информации администрации Кировского района, решение о сносе деревьев возле Сельхозакадемии принято поле проведения обследования подпорной стенки на улице Карла Либкнехта. По данным технических специалистов в последнее время она начала изменять геометрию, появились трещины. В ходе обследования установлен, что изменения произошли из-за разрушения стенки корнями деревьев, которые росли над ней. Комиссией было принято решение о сносе деревьев. Рассматривается вариант замены их насаждениями с менее развитой корневой системой. Например, кустарниками. В 2024-м году запланирована их высадка ближе к тротуару», – пояснили в мэрии.